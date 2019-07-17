Жители Северного Тушина требуют снести горе-бытовки

В редакцию «Вечерней Москвы» обратились сразу несколько жителей района Северное Тушино, обеспокоенных состоянием спортивной площадки на улице Планерной, дом 14, корпус 5. Это место, как рассказывают люди, облюбовали местные пьяницы и мигранты, превратившие спортивные раздевалки, расположенные рядом со площадкой, в ночлежки. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Уже на месте корреспондента «ВМ» встречает жительница дома Наталья Базаркина и сразу же ведет к спортплощадке. Тут местная ребятня обычно гоняет в мяч, а зимой мальчишки играют в хоккей.

— То есть место это не пустует, пользуется спросом, — поясняет она.

Неподалеку от спортплощадки замечаю бытовки, но вход в них отчасти перегорожен бетонными плитами, здесь же висит сетка, через которую можно разглядеть, что находится внутри. А там — пыль и грязь.

Вход в бытовки-раздевалки огражден бетонными плитами и сеткой, а внутри пыль, грязь и последствия чьих-то веселых ночей Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

Как рассказывают местные жители, эти строения появились рядом с игровой зоной лет пять назад.

— Их специально поставили здесь для ребят, чтобы они могли снять верхнюю одежду и оставить спортивный инвентарь, — говорят местные жители. — И пока жилищники следили за порядком, все было хорошо. А потом эти бытовки превратились в помойку.

С наступлением сумерек, со слов жильцов, на площадке собираются любители «отдохнуть».

— И тогда начинается... — вздыхает соседка Натальи Анна Захарова. — Драки, ругань, постоянные разборки. И нужду справляют прямо здесь же, на площадке.

Кстати, рассказывает она, в других бытовках не лучше: дворники тоже частенько устраивают там застолье.

В какой-то момент местные жители решили, что эти бытовки пора сносить. Инициативу поддержали уже около сотни людей.

— Подали жалобу в управу Савеловского района, — говорит она.

«Вечерняя Москва» обратилась в управу, где нам объяснили, что демонтируют конструкции лишь в том случае, если жители близлежащих домов подпишут соответствующий протокол.

— Раздевалка находится на общедворовой территории, в связи с чем протокол должны подписать не менее 2–3 жильцов этого дома по улице Планерной, — объяснили нам в управе, пообещав, что после принятия положительного решения демонтаж раздевалок будет выполнен в установленном порядке.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дмитрий Никитин, юрист:

— Поскольку эта проблема не одного конкретного дома, а целого двора, то имеет смысл обратиться не только в управу, но и в префектуру, чтобы проблему «не упустили» и взяли под контроль. Кроме того, не помешает поднять вопрос и на портале «Активный гражданин».

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