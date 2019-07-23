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Происшествия

Снаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили на северо-западе Москвы

Ростислав Зубков
• 10:26 • 23 июля 2019
При этом никто не пострадал
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При этом никто не пострадал
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

На северо-западе столицы специалисты-взрывотехники обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны. При этом никто не пострадал. Об этом сообщил источник в оперативных службах.

К настоящему моменту точный адрес обнаружения боеприпаса уточняется, передает агентство «Москва».

Читайте также: Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на одной из строек столицы

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