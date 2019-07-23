Столичный экспорт растет
Страны Африки активно закупают у Москвы радиолокационную аппаратуру, продукцию IT-сферы, машины, оборудование и электронику.
Согласно данным экспертов Московского экспортного центра при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города, вклад Москвы в общероссийский экспорт в африканские страны в прошлом году составил почти треть — 27,3 процента.
— Африканский континент становится одним из важнейших рынков сбыта для московских компаний, ориентированных на экспорт. Этому направлению город уделяет большое внимание. Поддержка со стороны города позволяет все большему количеству столичных экспортеров открывать доступ к рынкам Египта, Алжира, Нигерии, Судана и других африканских стран. В прошлом году объем московского экспорта несырьевых товаров в страны Африки составил 3,9 миллиарда долларов, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
В десятку стран по темпам роста и объемам импорта в 2018 году вошли Египет, Алжир, Нигерия, Судан, Ливия, Танзания, Гана, Марокко, Эфиопия и Кения. В этом году Москва увеличила экспорт в Мали, Сенегал и Конго.
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