Новые правила провоза багажа: чем манго и черешня из-за рубежа могут навредить экономике России

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу. «Вечерняя Москва» выясняла у эксперта, как эти меры повлияют на экономику страны.

ДЕТАЛИ

Следуя из постановления правительства РФ, в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно будет провозить не более пяти килограммов овощей и фруктов, а также не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков.

Кроме того, для вывоза более крупных партий граждане будут обязаны представить соответствующие сопроводительные документы — фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия продукцию либо уничтожат за счет собственника, либо вернут обратно.

Отмечается, что данные меры будут распространяться на все виды транспорта: воздушный, железнодорожный, автомобильный и водный, почтовые отправления. Примечательно, что нововведение будет касаться и членов экипажей судов, самолетов, а также работников вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

По мнению научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексея Кузнецова, законодатели таким образом пытаются очистить рынок от контрабандной продукции.

— Это очередная мера по борьбе с подкарантинной продукцией, — рассказал «Вечерней Москве» эксперт.

По его словам, подобное ужесточение может быть связано и с попыткой не допустить на российский рынок компаний, мешающих осуществлению программы по импортозамещению.

— Мера эта никак не повлияет на нашу экономику. Собственно, она не коснется обычных граждан, которые везут друзьям экзотические фрукты в подарок, — уточняет Кузнецов. — А вот если в багаже у человека почти 20 килограммов продукции, то представители Россельхознадзора вполне обоснованно могут попросить этого предпринимателя представить сопроводительные документы. Если их не будет, то по знакомой схеме товар будет уничтожен.

При этом специалист уточняет, что в тех же странах Европы требования по ввозу и вывозу продукции намного жестче.

— Там еще больший контроль, а штрафы — намного выше за несоблюдение законодательства, — поясняет Кузнецов. — Кстати, продукцию могут изъять и из соображений именно биологической защиты населения от некачественного товара.

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