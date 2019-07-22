Понедельник 22 июля , 15:07
Дождь + 24 °
Город
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Экономика

Новые правила провоза багажа: чем манго и черешня из-за рубежа могут навредить экономике России

Рафаэль Залян
• 14:12 • 22 июля 2019
Данные меры распространятся на все виды транспорта: воздушный, железнодорожный, автомобильный и водный
0
doc76bvqqzjpt11js35r8yx
Данные меры распространятся на все виды транспорта: воздушный, железнодорожный, автомобильный и водный
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу. «Вечерняя Москва» выясняла у эксперта, как эти меры повлияют на экономику страны.

ДЕТАЛИ

Следуя из постановления правительства РФ, в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно будет провозить не более пяти килограммов овощей и фруктов, а также не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков.

Кроме того, для вывоза более крупных партий граждане будут обязаны представить соответствующие сопроводительные документы — фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия продукцию либо уничтожат за счет собственника, либо вернут обратно.

Отмечается, что данные меры будут распространяться на все виды транспорта: воздушный, железнодорожный, автомобильный и водный, почтовые отправления. Примечательно, что нововведение будет касаться и членов экипажей судов, самолетов, а также работников вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

По мнению научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексея Кузнецова, законодатели таким образом пытаются очистить рынок от контрабандной продукции.

— Это очередная мера по борьбе с подкарантинной продукцией, — рассказал «Вечерней Москве» эксперт.

По его словам, подобное ужесточение может быть связано и с попыткой не допустить на российский рынок компаний, мешающих осуществлению программы по импортозамещению.

— Мера эта никак не повлияет на нашу экономику. Собственно, она не коснется обычных граждан, которые везут друзьям экзотические фрукты в подарок, — уточняет Кузнецов. — А вот если в багаже у человека почти 20 килограммов продукции, то представители Россельхознадзора вполне обоснованно могут попросить этого предпринимателя представить сопроводительные документы. Если их не будет, то по знакомой схеме товар будет уничтожен.

При этом специалист уточняет, что в тех же странах Европы требования по ввозу и вывозу продукции намного жестче.

— Там еще больший контроль, а штрафы — намного выше за несоблюдение законодательства, — поясняет Кузнецов. — Кстати, продукцию могут изъять и из соображений именно биологической защиты населения от некачественного товара.

Читайте также: Работающим по франшизе предпринимателям предоставят субсидии

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Гендиректор «Ростеха» назвал Турцию одним из ключевых партнеров России
15:3322 июля 2019
Внешняя политика
Столичных водителей призвали соблюдать дистанцию на дорогах из-за дождя
15:3222 июля 2019
Город
Индия совершила запуск межпланетной станции к Луне
15:2122 июля 2019
В мире
Россияне познакомятся с особенностями проведения парада ко Дню ВМФ
15:2122 июля 2019
Армия
Задержание сотрудника МЧС в мэрии Читы попало на видео
14:5722 июля 2019
Происшествия
Мужчину из федерального розыска задержали на концерте Metallica в Москве
14:5622 июля 2019
Происшествия
Владимир Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей»
14:5422 июля 2019
Внутренняя политика
Аналитики спрогнозировали курс рубля на конец лета
14:4522 июля 2019
Экономика
Глава «Ростеха» заявил, что до 80 процентов воды в регионах России — подделка
14:4122 июля 2019
Потребление
Дворы в районе Соколиная гора благоустроят на средства от платных парковок
14:4022 июля 2019
Город
Неизвестные похитили сумку с крупной суммой денег в Москве
14:3922 июля 2019
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение государственной тайны
14:2822 июля 2019
Происшествия
Самый мощный российский спутник начал работу на орбите
14:2322 июля 2019
Технологии
Герой фотоконкурса имени Стенина приехал в столицу на лечение
14:2322 июля 2019
Общество
ЦИК не будет перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
14:0522 июля 2019
Внутренняя политика
Похититель картины Куинджи добровольно оплатил восстановление картины
14:0522 июля 2019
Общество
Скульптуру героя романа Владимира Войновича установили на могиле писателя
13:5922 июля 2019
Культура
Минобороны назвало фейком сообщения о бомбардировке ВКС рынка в Сирии
13:5322 июля 2019
Армия
Украинский броневик с тремя военными утонул на глазах у инструкторов НАТО
13:4322 июля 2019
Происшествия
Антивирусная компания предупредила о мошеннических клонах приложения FaceApp
13:3622 июля 2019
Технологии
СМИ: Опровергнуты популярные версии гибели тургруппы Дятлова
13:2822 июля 2019
Происшествия
Новый досуговый центр появится в бывшем здании Бирюлевских бань
13:2422 июля 2019
Город
Будущие режиссеры смогут получать стипендию имени Говорухина с сентября
13:1922 июля 2019
Город
Неделя здоровья стартовала в московских поликлиниках
13:0322 июля 2019
Город
Дожди вернутся в Москву к середине недели
13:0322 июля 2019
Город
Мужчина до смерти избил охранника в подземном переходе у ТЦ «Охотный ряд»
12:4022 июля 2019
Происшествия
Наценку на питьевую воду в театрах и парках предложили ограничить в России
12:4022 июля 2019
Общество
СМИ: Запрет на ввоз автомобилей Lada на Украину откладывается на полгода
12:3522 июля 2019
В мире
Шпаргалка Metallica с текстом «Группы крови» на латинице попала в Сеть
12:2522 июля 2019
Музыка
Москвич купил фальшивый пропуск на концерт Metallica за 7 тысяч рублей
12:1922 июля 2019
Город
Еще две вертолетные площадки для санитарной авиации появились в ТиНАО
12:1522 июля 2019
Город
Путин выразил соболезнования вдове умершего гендиректора МАГАТЭ Амано
12:0522 июля 2019
Общество
Особняк Мельникова в Волковом переулке отреставрируют
12:0322 июля 2019
Город
Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 22 и 23 июля
12:0322 июля 2019
Транспорт
Ученые впервые обнаружили следы битвы 1812 года под Смоленском
11:5022 июля 2019
Общество
Умер актер из комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82»
11:5022 июля 2019
Происшествия
Россельхознадзор разъяснил информацию об ужесточении правил провоза багажа
11:5022 июля 2019
Общество
ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Раду
11:3222 июля 2019
В мире
Более 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах столицы
11:3022 июля 2019
Транспорт
Москва ответит зеркально на санкции Киева за выдачу паспортов РФ в Донбассе
11:1822 июля 2019
Внешняя политика
Дом по программе реновации на проспекте Вернадского подготовили к заселению
11:1122 июля 2019
Город
Около 6 тысяч работников метро пройдут переобучение к запуску МЦД
11:1122 июля 2019
Город
Краснокнижные водоплавающие птицы вернулись на гнездование в Москву
10:5022 июля 2019
Город
Москва стала самым трудолюбивым городом России
10:4822 июля 2019
Общество
Спасатели вытащили мужчину из Химкинского водохранилища
10:4422 июля 2019
Происшествия
Конюшни и тренировочные манежи с трибунами построят в Новой Москве
10:3622 июля 2019
Город
Экс-дипломат Украины рассказал, что доведет Зеленского до могилы
10:2322 июля 2019
В мире
Московский диетолог рассказала, какой продукт помогает в борьбе со стрессом
10:1922 июля 2019
Потребление
Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано
10:1922 июля 2019
Происшествия
«Даже здесь мы зарабатываем»: Кокорину и Мамаеву нашли работу в колонии
10:0322 июля 2019
Общество
Несколько поездов в сторону Москвы и обратно задержали на Северной железной дороге
10:0322 июля 2019
Транспорт
Киев намерен принять «конкретные меры» для прекращения паспортизации Донбасса
09:4922 июля 2019
Внешняя политика
Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
09:3222 июля 2019
В мире
Партия Зеленского удерживает лидерство на выборах в Раду
09:2622 июля 2019
В мире
Коалы поселятся в Московском зоопарке
09:2222 июля 2019
Город
Водитель иномарки въехал в здание гостиницы на юго-востоке Москвы
09:1522 июля 2019
Происшествия
Врачи рассказали о самочувствии Инны Чуриковой
09:0222 июля 2019
Культура
Пешеход пострадал на проспекте Вернадского
09:0222 июля 2019
Происшествия
Двое неизвестных затолкали мужчину в багажник иномарки и похитили в Москве
08:5022 июля 2019
Происшествия
Назван самый популярный роман у пассажиров столичных электричек
08:5022 июля 2019
Город
Московские школьники завоевали пять медалей на международных олимпиадах
08:2422 июля 2019
Образование
Стали известны регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
08:0622 июля 2019
Рынок труда
Более 90 километров велодорожек организовано в столичных парках
07:4822 июля 2019
Город
Утвержден проект дизайна станции «Окская»
07:3122 июля 2019
Город
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду в понедельник
07:1822 июля 2019
Город
Полиция задержала подозреваемых в телефонном мошенничестве
06:3222 июля 2019
Происшествия
Правила провоза багажа через границу изменятся в России
05:5922 июля 2019
Общество
Власти США заявили, что оставят своих астронавтов на Луне
05:0722 июля 2019
В мире
Депутат Рады предрек плохое будущее гражданам Украины
04:4822 июля 2019
В мире
Виртуальный помощник-психотерапевт появится в России
03:5122 июля 2019
Наука
Эксперт назвала самое полезное мороженое
03:2322 июля 2019
Здоровье
Страховщики сообщили, какие автомобили чаще всего угоняют в России
02:1622 июля 2019
Общество
Биодобавкой из панцирей саранчи обогатят российские продукты
01:2622 июля 2019
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, кому вредно есть овощи
00:5822 июля 2019
Здоровье
Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
00:4022 июля 2019
Город
Группа Metallica спела «Группу крови» на концерте в Лужниках
00:2822 июля 2019
Музыка
Партия Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
23:2821 июля 2019
В мире
Синоптики рассказали о самых дождливых днях конца июля в Москве
22:5321 июля 2019
Город
Фильм «Мстители. Финал» стал самым кассовым за историю кино
22:3721 июля 2019
Кино
Зеленский ответил на вопрос о «посадках» на Украине
22:1921 июля 2019
В мире
Сергей Собянин пригласил горожан на светомузыкальное шоу метромоста
21:4321 июля 2019
Город
Московское «Динамо» в большинстве проиграло «Рубину»
21:2621 июля 2019
Спорт
Почти 20 жителей дома в Северном Медведкове спасли при тушении пожара
20:4421 июля 2019
Происшествия
Француз собрался пересечь Ла-Манш на реактивной платформе
20:1921 июля 2019
В мире
Гималайский медведь напал на женщину
19:5421 июля 2019
Происшествия
Москвичам сообщили о переменной облачности без осадков в ночь на 22 июля
19:1621 июля 2019
Город
Посольство Туркменистана опровергло сведения о смерти президента
18:3121 июля 2019
В мире
На украинском избирательном участке вместо сейфа использовали кастрюлю
18:2321 июля 2019
В мире
Жителей Подмосковья предупредили о непогоде
18:1321 июля 2019
Общество
Москвичей предупредили о возможных ограничениях в метро после футбольных матчей
18:1321 июля 2019
Город
Кокорин и Мамаев заявили, что колония стала для них «огромным уроком»
17:4121 июля 2019
Общество
Многодетные семьи столицы посетили фестиваль «Свежесть лета»
17:3721 июля 2019
Здоровье
Спасатели вытащили собаку из люка в столичной промзоне
17:2021 июля 2019
Происшествия
«Марвел» анонсировала следующую стадию киновселенной
17:1621 июля 2019
Культура
СМИ: Президент Туркменистана скончался 20 июля
16:5521 июля 2019
В мире
Иран заявил, что не может отпустить задержанных на танкере россиян
16:2921 июля 2019
Происшествия
«Спартак» возмутился инцидентом с болельщиками команды и ОМОНом
16:2621 июля 2019
Спорт
Пловцы из России заняли второе место на чемпионате мира
15:5921 июля 2019
Спорт
Зампреда правительства на Сахалине уволили за драку
15:4321 июля 2019
Происшествия
Порошенко на выборах отдал голос за команду, которая «остановит российский реванш»
15:2721 июля 2019
В мире
Реконструкцию Бесединской развязки завершат к концу года
14:4921 июля 2019
Город
Поезда «Сапсан» задерживаются между Москвой и Санкт-Петербургом
14:4221 июля 2019
Происшествия
Автомобильный кран опрокинулся на северо-востоке Москвы
14:3621 июля 2019
Происшествия
Более 75 тысяч человек поклонились мощам Петра и Февронии в Москве
14:3121 июля 2019
Город
Британский музыкант Эд Ширан посетил свою скульптуру в парке Горького
14:3021 июля 2019
Культура
Всех детей, отравившихся в лагере в Крыму, выписали из больницы
14:1621 июля 2019
Происшествия
Врачи скорой помощи в Москве спасли жизнь выпавшей из окна двухлетней девочке
14:0621 июля 2019
Происшествия
Первые гонки на шлюпках пройдут 27 июля в столице
13:4821 июля 2019
Город
Самолет Москва — Прага вернулся в аэропорт из-за пожара в багажном отделении
13:4821 июля 2019
Происшествия
Сергей Собянин рассказал о проекте по поддержке малообеспеченных семей
13:3621 июля 2019
Город
Движение пригородных поездов на Рижском направлении нормализовано
13:3621 июля 2019
Город
Вся сборная России получила медали на Международной биологической олимпиаде
13:1121 июля 2019
Общество
Прицеп грузовика со строительным мусором опрокинулся на МКАД
13:1121 июля 2019
Происшествия
Зеленский заявил, что новый премьер-министр Украины должен быть экономистом
13:0421 июля 2019
В мире
Сергей Собянин поздравил с днем рождения Нину Дробышеву
12:3521 июля 2019
Город
Москвичам рекомендовали отдыхать с детьми на море не менее двух недель
12:1521 июля 2019
Дети
Боксер Дадашев введен в медикаментозную кому
12:0321 июля 2019
Спорт
Пушков прокомментировал попытку британских СМИ обвинить РФ в аресте танкера
12:0121 июля 2019
Внешняя политика
Стыковку «Союза МС-13» с МКС сняли на видео с Земли
11:4621 июля 2019
Общество
Более 50 искусственных сооружений построят и реконструируют в Москве
11:4421 июля 2019
Город
Загрузить еще

«Мой социальный центр»: как меняется сфера социальных ус...

18 июля 16:38
Эфиры Вечерка-ТВ

Как сохранить свое здоровье и защититься от мошенников...

Тостовый хлеб и бутерброды на столах москвичей...

Помогут ли новые ограничения в борьбе с алкоголем...

Ирина Алкснис

Какой будет первая православная часовня на Марсе...

Никита Миронов

Сколько мы должны планете

Никита Камзин

Голливуд захвачен КГБ

Евгения Стогова

Статья УК РФ «Попытка спасения»

Екатерина Головина

Алгоритм стукача

Сергей Лесков

Цензор — враг писателя или скрытый союзник?...

Георгий Бовт

Зачем нам на Луну?

Александр Лосото

Социальное — не значит бесплатное...

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER