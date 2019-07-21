Предпринимателям, работающим по франшизе, предоставят субсидии

По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, нужное постановление уже подготовлено. Сейчас по договорам франчайзинга в Москве работают более 200 тысяч человек — около 10 процентов предпринимателей. В стране, по данным Российской ассоциации франчайзинга, эта цифра доходит до 600 тысяч. Вроде бы немного, но если учесть, что это направление бизнеса, ежегодно прирастающее внушительными 15 процентами, лиха беда начало.

— Прошлый год и вовсе показал рекордные 19 процентов, — говорит Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. — И это понятно. Ведь франшиза — более стабильная, апробированная модель создания бизнеса. Но мы понимаем, что задача не только в росте числа предпринимателей, но и в их поддержке. Чтобы те, кто начал бизнес, сохранили его и смогли масштабировать. По нашим оценкам, сейчас закрывается 1–3 компании из 100, работающих по франшизе, — это крайне мало, а значит, эту модель нужно всячески развивать и популяризировать. Например, мы планируем ежеквартально запускать в Москве ярмарки франшиз, чтобы люди могли в режиме живого общения познакомиться с нюансами этой модели бизнеса.

Ее выгодность отмечают и участники рынка:

— Мы подсчитали: среди франчайзи, которые примкнули к нам до 1997 года включительно, продолжают работать, пройдя через два суровых кризиса, 87 процентов, — рассказывает Борис Нуралиев, директор фирмы «1С». — Это потрясающая стабильность не только для российского, но и для мирового бизнеса. Во многом она объясняется тем, что у нас сложилось лучшее в мире законодательство по франчайзингу. Например, очень мало где франчайзерам разрешается диктовать цену на товары и услуги по всей сети. Очень разумны сейчас требования законодательства по продлению франшизы (скажем, те, кто ранее успешно выполнял договор, имеют преимущественное право на его продолжение), по возложению дополнительных обязательств на владельца товарного знака вроде солидарной и субсидиарной ответственности. Но параллельно существуют мягкие формы франчайзинга, по которым тоже никто не запрещает работать. В общем, созданы все условия. И это правильно. В современном мире, когда идет централизация и консолидация бизнеса, а крупные корпорации набирают все большую силу, франчайзинг — чуть ли не единственный способ для реального бизнеса быть конкурентоспособным на одном рынке с гигантами.

Впрочем, наш рынок по традиции полон «национальных нюансов».

— Последний мировой кризис внес заметные коррективы в ценовую политику франчайзеров, — объясняет Денис Кравченко, зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. — Стоимость самых популярных франшиз в России сегодня начинается от 400 тысяч рублей, тогда как еще в 2014 году это было минимум 5 миллионов. Сегодня в России около 2000 брендов франшиз, 65 процентов из которых являются российскими концепциями. Для сравнения: в США почти 4000 национальных брендов. Мы понимаем, что развитие франчайзинга связано с расширением и усилением потенциала малого и среднего бизнеса (МСБ), вклад которого в национальную экономику сейчас составляет около 21 процента. И мы знаем мировые примеры, когда МСБ обеспечивает от 60 до 90 (а в некоторых странах и 95) процентов ВВП. Так что нам есть куда расти. Открытие бизнеса по франшизе повышает привлекательность МСП, однако из-за жесткого регулирования и придирок люди вынуждены откладывать старт и терпеть убытки, еще не начав. Ведь они уже сняли помещение, наняли персонал, купили оборудование… И это только одна болевая точка.

Геннадий Кочетков, вице-президент крупной сети кафе быстрого питания, согласен с тем, что подтормаживание бизнеса — это часто показатель процессов, существующих в экономике:

— Сейчас в дополнение к 600 существующим ресторанам у нас есть порядка 400 «спящих» франчайзи, которые не отдают нам франшизы, потому что ждут подходящих условий на рынке, чтобы возобновить бизнес (в нашей системе это возможно). Причины «спячки» могут быть самыми разными. Например, около 200 точек закрылись в свое время в связи с борьбой Москвы с самостроем. Многие пострадали в 2014-м из-за изменения курса рубля — открывались в торговых центрах, ТЦ, как правило, строились на валютные кредиты, аренду тоже устанавливали в валюте, и франчайзи просто попали под ножницы девальвации. Кому-то удалось договориться сбить аренду, кому-то нет… Так что проблемы в бизнесе довольно часто связаны с внешними факторами.

По словам Елены Дыбовой, вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ, высокие затраты на ведение бизнеса — одна из основных причин, по которой многие потенциальные российские предприниматели не решаются на открытие своего дела:

— Сопровождение, продвижение — это все стоит денег. Конечно, развивается цифровая экономика, но она тоже не бесплатная. И доступ малого и среднего бизнеса к финансам — это то направление, где, мне кажется, не получилось пока с поддержкой франчайзинга. Таким предпринимателям нужна подробно расписанная специальная льготная программа финансового старта. Потому что сплошь и рядом бывает так, что человек хочет и готов развивать бизнес, с удовольствием купил бы франшизу, но у него просто нет на это денег. А брать для этого кредиты под высокие проценты готовы не все. Увы, но без специальных долгих и дешевых денег предпринимателям стартовать сложно.

В Москве, традиционном лидере «бизнеса на вынос», дела обстоят получше. По подсчетам Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, столичные предприниматели при его содействии получили на развитие франшизных проектов уже приблизительно полмиллиарда кредитных рублей (общая сумма выданных под поручительство фонда денег — 200–250 миллионов рублей). Виды бизнеса самые разные — от медкабинетов до пекарен и кофеен. Главное условие: компания зарегистрирована в Москве и сюда же платит налоги. Помогают столичным предпринимателям и с ликвидацией безграмотности. На портале «Малый бизнес Москвы» можно узнать, как выбрать бизнес по франшизе и как ее создать, там же можно ознакомиться с основными нюансами такого предпринимательства и поучаствовать в обучающих семинарах. Если нужно личное общение — его можно получить в 15 городских центрах услуг для бизнеса. И обучение, и общение абсолютно бесплатны.

В общем, бизнес-климат потихоньку налаживается, а значит, есть вероятность, что прошлогодний рекорд будет побит.

СПРАВКА

Франчайзинг — форма делового сотрудничества нескольких компаний, при котором известный бренд (франчайзер) перепродает право его использования (франшизу) вместе со всеми технологиями и «фишками» бизнеса сторонней фирме за плату — паушальный взнос (одноразовая выплата) или роялти (ежемесячный платеж) в разных сочетаниях. В общем смысле, франчайзинг — это «аренда» товарного знака или коммерческого обозначения. Отдельным пунктом договоров могут служить условия использования товарного знака.

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