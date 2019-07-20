Москвичей пригласили на курсы по ботанике, бизнесу и ведению соцсетей
Курсы по повышению компьютерной грамотности под общим названием «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома» с 22 по 28 июля пройдут в столичных центрах «Мои документы».
Также все желающие смогут посетить мастер-классы по ведению бизнеса, продвижению трендов в социальных сетях и не только.
Занятия пройдут во флагманских центрах некоторых административных округов столицы. Например, мастер-класс «Внутренние факторы успеха в бизнесе и карьере» состоится 23 июля в ЮЗАО. Встречу проведет тренер Ирина Маслова. Она сообщит посетителям занятия о способах достижения успеха. Начало в 19:00.
В центре госуслуг «Новокосино» 23 июля состоится мастер-класс по выращиванию кедра на балконе или подоконнике. Занятие пройдет под названием «Мишка. Кедр. Шишка».
В свою очередь флагманский центр ЦАО 24 июля приглашает москвичей на конференцию «Личный бренд — шаг к успеху». Программу проведут по нескольким тематическим блокам.
Более подробную информацию о проведении занятий и мастер-классов в центрах госуслуг можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.
Читайте также: Москвичей пригласили на дискотеку-маскарад и фестиваль уличных игр