Москвичей пригласили на дискотеку-маскарад и фестиваль уличных игр
Жители Москвы с 22 по 27 июля смогут посетить фестивали здорового образа жизни, уличных игр и дискотеку-маскарад. Мероприятия состоятся в территориальных центрах социального обслуживания.
Например, концерт под названием «Возвращение к романсу» 22 июля состоится в ТЦСО «Мещанский». На мероприятии выступит Ольга Хмельницкая, лауреат международного конкурса «Большая романсиада». Ей будет аккомпанировать солист Москонцерта Олег Дорогов.
Кроме того, в этот же день в здании филиала «Крылатское» в ТЦСО «Можайский» можно будет увидеть театрализованное представление «Серебряный век». Его покажут участники творческой группы «Кураж». Посетителям ТЦСО в театральной форме расскажут о скульпторах и живописцах «Серебряного века».
В ТЦСО «Марьино» 23 июля пройдет развлекательная программа «По волнам нашей молодости». Она состоится в честь празднования Дня речной полиции.
Более подробную информацию о мероприятиях в ТЦСО можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.
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