Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Русское поле»
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле». Мероприятие пройдет в субботу, 20 июля, в музее-заповеднике «Коломенское». Об этом глава города написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Посетители фестиваля смогут погрузиться в славянское искусство: посмотреть на традиционные промыслы, костюмы, послушать народную музыку в исполнении приглашенных хора Сретенского монастыря и «Хора Турецкого», рассказал Сергей Собянин.
Гости фестиваля смогут увидеть театральные представления по мотивам русских народных сказок, посетить ярмарку, попробовать кухню народов России и послушать выступления духовых оркестров.
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