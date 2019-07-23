Сенатор назвал нелепой идею создания закона о «сосуществовании» Украины с Россией
Сенатор Олег Морозов назвал нелепой идею украинского музыканта и лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука создания закона о «сосуществовании» России и Украины.
Ранее Вакарчук заявил, что в настоящее время остается открытым вопрос моральной ответственности людей. Так, например, некоторые артисты продолжают ездить на гастроли в Россию, другие принципиально отказались от посещения страны-агрессора.
По мнению Вакарчука, новый закон поможет четко очертить запреты для граждан Украины во взаимодействии с Россией, передает RNS.
Cенатор Олег Морозов в комментарии ФАН отметил, что ему не очень понятно, чего хочет добиться Вакарчук этим законом.
— Я не очень понимаю, что будет включать в себя закон, о котором говорит Вакарчук. Ну, кроме разве что каких-то запретов: «Туда не ходи, туда не звони», — отметил он.
Кроме того, сенатор заявил, что подобный закон будет нарушать права украинских граждан, которые указаны в Конституции страны — украинцы имеют право свободно перемещаться по миру и работать в любой стране.
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