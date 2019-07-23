Более полумиллиарда рублей поступило в столичный бюджет от продажи земли

Более 500 миллионов рублей поступило в бюджет Москвы с начала года от продажи земельных участков. За два квартала 2019 года физические лица и индивидуальные предприниматели приобрели у города почти 35 гектаров земли.
— Департамент городского имущества заключил с предпринимателями и физическими лицами 45 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 34,8 гектара, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
Теперь собственники участков могут использовать имеющиеся на приобретенной земле сооружения, благоустраивать участки, строить на них новые здания в соответствии с видом разрешенного использования, развивать бизнес.
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