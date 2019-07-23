Реконструкцию канализационного коллектора проведут на юге столицы

Градостроительно-земельная комиссия столицы одобрила проект планировки территории под реконструкцию участка канализационного коллектора диаметром 2 метра.
Коллектор проходит на территории природно-исторического парка «Царицыно» в районах Москворечье-Сабурово и Братеево Южного округа Москвы. Ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что площадь проекта планировки составит 3,13 гектара.
— Работы по обновлению городской канализации крайне важны, в первую очередь для снижения риска возникновения аварии с разрушением коллектора, — отметила Пятова.
Реконструкцию коллектора проведут за счет АО «Мосводоканал».
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