Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет невероятная прибыль в августе
Известный российский астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым обеспечен карьерный рост и финансовый успех в августе 2019 года.
Провидец отмечает: удача будет сопутствовать Львам, причем не только в материальных делах, но и вообще во всех сферах жизни.
Скорпионы смогут достичь того, к чему так долго шли. В частности, речь идет о шансах получить крупный заработок в последнем месяце лета. Вырученные средства лучше всего вложить в развитие собственного бизнеса, который, уверяет Глоба, непременно окупится. Вместе с тем, работая с финансовыми документами, а также при заключении соответствующих сделок необходимо проявлять максимальную осторожность.
Овнам пророчат дорогостоящие покупки в августе, но терять голову от возможной роскоши не стоит: приобретения лучше совершать обдуманно. Также возможны несерьезные конфликты и споры.
Наконец, в труде и творческих начинаниях преуспеют Близнецы. Любопытно, что, по словам астролога, резкое увеличение благосостояние произойдет не иначе, как случайно, когда будет казаться, что успех уже недостижим. Об этом пишет «Российский диалог».
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