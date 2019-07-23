Более 2,5 тысячи столичных семей получили выплаты по программе страхования жилья
Свыше 2,6 тысячи московских семей получили выплаты по городской программе страхования жилья, проводимой ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования».
Программа страхования жилья работает в столице с 1995 года, в ней участвуют более 2 миллионов московских семей. Договоры страхования защищают имущество от стихийных бедствий, пожара, взрывов и коммунальных аварий.
— С начала 2019 года по программе страхования жилья москвичам было выплачено 96,6 миллиона рублей по страховым случаям, это на 12 миллионов больше размера выплат за аналогичный период прошлого года, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Больше всего выплат — 16,8 миллиона рублей — получили жители Восточного округа. На втором и третьем месте — Юго-Восточный и Северо-Восточный округа: 10,8 миллиона и 12,3 миллиона рублей соответственно.
Ежемесячный страховой взнос, согласно условиям программы, составляет 1,87 рубля за квадратный метр.
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