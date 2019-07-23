Власти Москвы аннулировали строительство нескольких объектов
Московская градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, решила прекратить реализацию ряда инвестиционных проектов в разных районах города, сообщает сайт Москомстройинвеста.
Отмечается, что на юге и востоке столицы отменено возведение гаражей общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Земельные участки планируют продать на аукционе.
Не будет построен и магазин на Мичуринском проспекте: эту территорию приведут в порядок и озеленят. Также под постановление ГЗК попадает административно-хозяйственный объект в поселке Вороновское.
В Москомстройинвесте добавили, что в Щербинке отменили возведение склада в связи с непродлением инвестором разрешения на строительство.
— Инвестору также будет направлено уведомление о расторжении договора аренды земельного участка. Вопрос дальнейшего использования данной территории находится в работе, — поясняется в сообщении.
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