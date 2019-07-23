Алексей Смертин: Юные футболисты не получают шанса, потому что родители говорят — теперь иди в вуз

— Алексей, как юному москвичу стать большим игроком и попасть в сборную России?

— Как и любому другому россиянину — с детства любить футбол, постоянно развиваться и совершенствоваться, порой преодолевая самого себя. Конкуренция, чтобы попасть в сборную, очень высокая, поэтому помимо таланта нужно еще упорство, вера в себя и немного удачи.

— В каком возрасте лучше начинать заниматься футболом в спортивной секции?

— Лет десять назад я бы сказал с 6–7 лет, с этого возраста начинается путь профессионального футболиста. Однако сейчас многие родители начинают учить своих детей работать с мячом уже с 4–5 лет.

— Насколько это трудно — пройти путь от детской школы до команды мастеров?

— Это очень сложно, к тому же должно совпасть много факторов. Как минимум важно избежать серьезных травм еще в детском возрасте, что удается не всем. Сколько историй было рассказано от всемирно известных футболистов, что, мол, с ними в детстве учились ребята на голову сильнее их, но по ряду причин карьера их не сложилась.

— Насколько важно участие родителей в судьбе ребенка, чтобы он добился высокой спортивной цели?

— Родитель зачастую является самым первым тренером ребенка, знаю это на своем опыте. И до 18 лет на нем лежит ответственность за будущую звезду футбола. Многие банально не получают шанса, потому что мама или папа в какой-то момент говорят: ну, хватит, поиграл для общего развития, теперь иди в вуз и получай настоящее образование для настоящей профессии. Поэтому поддержка юного футболиста очень важна, как и понимание, что стать футболистом — это не просто мечта, а реальность, к которой можно и нужно стремиться.

— На ваш взгляд, хорошо ли развит спорт и физкультура в нашей столице?

— С одной стороны, да. Есть много площадок, открытых 24 часа, для детей и взрослых. С другой стороны, надо эти площадки еще грамотно использовать — нужно больше проводить соревнований — как дворовых, так и школьных.

— Профессиональную карьеру игрока вы завершили несколько лет назад. Продолжаете ли активно заниматься футболом?

— Скорее как функционер в Российском футбольном союзе (РФС). Сыграв последний матч за «Фулхэм», я поставил некую точку как игрок в отношениях с мячом. Сейчас мне намного интереснее передавать опыт молодому поколению.

— Ваше увлечение марафонским бегом по-прежнему приносит удовольствие?

— Не могу остановиться. Для меня это каждый раз новые эмоции, преодоление самого себя, расширение границ своих возможностей. И да, это мне приносит огромное удовольствие.

— Делаете ли вы утреннюю зарядку?

— Почти каждое утро пробегаю по 15–20 километров. Вполне неплохая нагрузка.

— Много ли времени уделяете разминке перед участием в футбольном матче или в марафоне?

— Разминка — неотъемлемая часть любой тренировки. Это необходимая проверка своего организма, мышц перед любым стартом, своеобразный прогрев мотора.

— Какие любимые физические упражнения вы могли бы порекомендовать москвичам?

— Разминка мышц и легкая утренняя пробежка по нашему прекрасному городу — хорошее начало любого дня. Особенно летом.

— Вы родились в Сибири, жили во Франции и Англии, когда играли за «Бордо» и «Челси». Москва для вас — особенный город?

— Москва очень изменилась в последнее время. Многие раньше хотели попасть в Европу посмотреть красивые города. А сейчас уже смотрят на Москву и понимают, что наша столица не только не уступает в этом, но и в чем-то и превосходит.

— Есть ли у вас любимые места в столице, где вы чувствуете себя особенно хорошо?

— Я всегда старался жить в центре тех городов, где играл, будь то Бордо, Лондон или Ленинск-Кузнецкий. Москва — не исключение. Для меня центр, с его бульварами, закоулками и старинными домами — это место, где уютно себя чувствую.

— Чемпионат РПЛ стартовал. Пристально ли вы следите за выступлениями московских клубов?

— Я периодически хожу на футбольные матчи в Москве, но не сказал бы, что знаю все результаты, авторов забитых голов, кто из игроков получил желтые или красные карточки. Скорее, просто получаю удовольствие от просмотра матча.

— Игра какого московского клуба вам наиболее импонирует?

— Нет особых предпочтений. Все московские клубы в последнее время показывают хорошие результаты.

— На ваш взгляд, какой московский клуб в чемпионате РПЛ может приятно удивить своих поклонников и стать чемпионом?

— Абсолютно любой из них. Плотность в таблице в чемпионате России очень высокая, так что в определенный момент может каждый вырваться вперед.

ДОСЬЕ

Алексей СМЕРТИН

Родился 1 мая 1975 года в Барнауле.

Амплуа: опорный полузащитник. Карьера: «Динамо» Барнаул (1992–1993), «Заря» Ленинск-Кузнецкий (1994–1997), «Уралан» Элиста (1997–1998), «Локомотив» Москва (1999–2000), «Бордо» (с июня 2000–2003), «Портсмут» (с августа 2003).

За сборную России провел 55 матчей, в 2004–2005 году — ее капитан. Достижения: серебряный призер чемпионата России 1999 г., обладатель Кубка России-2000.

Директор РФС по региональной политике и международным отношениям.

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