Тело пропавшего работника магазина обнаружили спустя почти 10 лет в США

Работники супермаркета в Америке, штате Айова, нашли на складе тело своего коллеги, пропавшего почти 10 лет назад, пишет Oklahoma’s News 4.

Известно, что Ларри Эли Мурильо-Монкада исчез осенью 2009 года. Его родители рассказали, что парень принимал препараты, действие которых имело негативные последствия, проявляющиеся в состоянии его психического здоровья.

В тот день, когда Мурильо-Монкада пропал, он был в подавленном настроении и ушел в неизвестном направлении.

Поиски полицейских пропавшего мужчины не принесли результатов, несмотря на то, что представители закона общались со всеми близкими и знакомыми пропавшего, а также отправляли запросы в различные инстанции, где предположительно он мог находиться.

После шокирующей находки следователи изменили версию пропажи Мурильо-Монкады. Специалисты считают, что в роковой день он отправился на работу. Зайдя на склад, он, по мнению следствия, решил побыть в одиночестве и сел на один из холодильников, которые сотрудники использовали в качестве сидения в перерывах.

Предполагается, что, потеряв равновесие, мужчина случайно упал в большую щель между стеной и холодильником. Выбраться сам он не смог, а крики о помощи заглушили звуки работы холодильной техники.

Тело Мурильо-Монкады пролежало в этом месте около 10 лет, и только недавно работники супермаркета, передвигая оборудования, обнаружили его. Личность пропавшего установили по одежде, а позже — по результатам анализа ДНК. Было решено признать происшествие, приведшее к смерти, несчастным случаем.

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