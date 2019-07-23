«Я не сударыня, я девчонка!»: дочь Галкина и Пугачевой ответила на непривычное обращение
• 12:28 • 23 июля 2019
Поделиться:
0
doc76cebjpjhyecov3z74r
На записи Галкин по-разному зовет дочь, используя такие обращения, как мадам, мамзель, женщина, мать и сударыня
Фото: Фото из Instagram (@maxgalkinru)
Российский юморист Максим Галкин опубликовал новое видео в Instagram. Его героиней вновь стала дочь артиста и Аллы Пугачевой Лиза.
На записи Галкин по-разному зовет дочь, используя такие обращения, как мадам, мамзель, женщина, мать и сударыня. Девочка отреагировала на это по-своему.
— Я не сударыня, я девчонка! — заявила Лиза.
Подписчики артиста снова не устояли перед обаянием девочки и отреагировали на пост в комментариях:
«Лиза очаровательна»
«Какая прелесть Ваша мадам»
«Чудо»
«Где мадам? она похожа на диснеевских принцесс»
«Какая прелестная у вас девочка!»
Читайте также: Дочь Пугачевой и Галкина похвасталась сброшенными 11 калориями
Теги:
12:4023 июля 2019
12:3723 июля 2019
12:2823 июля 2019
12:0323 июля 2019
11:4823 июля 2019
11:2623 июля 2019
10:5123 июля 2019
10:4923 июля 2019
10:4523 июля 2019
10:3323 июля 2019
10:3223 июля 2019
09:5423 июля 2019
09:4123 июля 2019
08:5623 июля 2019
08:5023 июля 2019
08:2523 июля 2019
08:0623 июля 2019
08:0123 июля 2019
07:3723 июля 2019
07:0923 июля 2019
06:4523 июля 2019
06:2823 июля 2019
04:3823 июля 2019
04:1323 июля 2019
03:4723 июля 2019
03:2423 июля 2019
02:1223 июля 2019
00:4323 июля 2019
23:1922 июля 2019
22:4722 июля 2019
22:4022 июля 2019
22:0722 июля 2019
22:0422 июля 2019
21:3222 июля 2019
21:2522 июля 2019
21:0422 июля 2019
20:5022 июля 2019
20:2922 июля 2019
20:2022 июля 2019
20:0522 июля 2019
19:5622 июля 2019
19:4522 июля 2019
19:2522 июля 2019
18:4322 июля 2019
18:3322 июля 2019
18:3322 июля 2019
18:1722 июля 2019
18:1722 июля 2019
18:1122 июля 2019
17:4322 июля 2019
17:1922 июля 2019
17:1122 июля 2019
16:5122 июля 2019
16:3922 июля 2019
16:3422 июля 2019
16:1422 июля 2019
16:1422 июля 2019
16:1322 июля 2019
16:1022 июля 2019
15:5622 июля 2019
15:4922 июля 2019
15:4022 июля 2019
15:4022 июля 2019
15:3222 июля 2019
15:2122 июля 2019
15:2122 июля 2019
14:5722 июля 2019
14:4522 июля 2019