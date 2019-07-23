Литературная ярмарка Non/fiction впервые пройдет в Гостином дворе
Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction впервые пройдет в Гостином дворе зимой 2019 года, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства культуры России.
— Почетным гостем ярмарки 2019 года станет Израиль. Посетители израильского стенда ознакомятся с новыми для российского читателя, но уже всемирно признанными израильскими литераторами: Давидом Гроссманом, Эшколем Нево и Орли Кастель-Блюм, — сообщают в пресс-службе.
Помимо этого на мероприятии будут представлены новейшие произведения Амоса Оза, Меира Шалева, Этгара Керета и многих других популярных писателей.
Ярмарка Non/fiction ранее ежегодно «посещала» столичный Центральный дом художника на Крымском валу. В декабре этого года организаторы решили навестить со своим мероприятием новую локацию — Гостиный двор.
В рамках ярмарки москвичи смогут стать свидетелями знаковых событий современной литературы, а также посетить встречи с популярными израильскими писателями. Помимо этот, для самых маленьких гостей ярмарки организаторы подготовят детскую программу, сообщают РИА Новости.
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