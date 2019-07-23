Ученые выявили негативное влияние острого перца на мозг человека

Ученые из Катарского университета и Университета Южной Австралии провели исследование о влиянии острых перцев на мозг человека. Выяснилось, что потребление перца чили и халапеньо может привести к развитию слабоумия.

Для эксперимента были привлечены 4582 жителя Китая в возрасте от 55 до 71 года. За изменениями их состояния наблюдали с 1991 по 2006 год. В результате выяснилось, что жалобы на ухудшение памяти и восприятия в большинстве случаев поступали от тех, кто потреблял более 50 граммов перца чили в день.

Наихудшие показатели по состоянию здоровья имели стройные люди. Ученые связали это с тем, что в состав перца чили входит капсаицин, который отвечает за снижение уровня жира в организме.

— Наши последние исследования показали, что потребление перца чили способствует набору веса и нормализации кровяного давления, — заявил доктор Цумин Ши из Катарского университета, чьи слова приводятся в сообщении.

Интерес к острым специям связан с широким распространением этого продукта в Азии. Помимо этого, ученые отмечают, что обострение деменции у пожилых людей может быть связано с уровнем образования. Об этом сообщает «Российская газета».

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