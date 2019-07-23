• 12:49 • 23 июля 2019
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В школе можно будет посещать дополнительные занятия по художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной направленности
Фото: Ирина Сапрыкина, "Вечерняя Москва"
Новая школа на 1100 мест откроется в Люберцах 1 сентября, записать ребенка в учебное заведение можно уже сейчас, сообщает «Радио 1».
Готовность школы проверил глава Люберец Владимир Ружицкий. Он отметил, что в учебном заведении установлена современная техника и оборудование.
Ранняя профориентация детей начнется уже с пятого класса, чтобы к концу обучения школьники определились с будущей профессией.
В учебном заведении будут организованы дополнительные занятия. Всего планируется открыть около 30 секций.
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