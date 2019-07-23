Размеры парковочных мест могут сократить в Москве
«Центр организации дорожного движения» проанализирует возможность сокращения размеров парковочных мест для автомобилей.
— С учетом средних размеров автомобилей габариты парковочного места для легкового транспорта возможно уменьшить как в ширину, так и в длину. Это позволит организовать дополнительные парковочные места. Сейчас мы анализируем, какие это должны быть показатели, при которых автомобилю будет комфортно парковаться. По его результатам будет принято решение, на сколько размеры можно сократить, — объяснили в пресс-службе центра.
Стало известно, что в настоящий момент на некоторых парковках уже применяется прерывистая линия в разметке отдельных слотов.
Объясняется, что сокращение размера паковочного места станет удобным решением проблем на узких дорогах, где ширины проезжей части не хватает для возможности припарковать автомобиль.
Ранее сообщалось, что в России планируется изменить стандартный размер паковочного места в Москве, сократив его на 50 сантиметров в ширину и на 30 сантиметров в длину. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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