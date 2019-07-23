Более 800 архивных фото передали москвичи для проекта «Город великих людей»
Жители столицы передали около 800 архивных фото и 600 орденов для проекта «Город великих людей». Акция стартовала в двадцати отделениях ЕСС «Мои документы» 23 июля, сообщила главный хранитель фондов Главархива Москвы Елена Болдина.
Отмечается, что за 3,5 месяца собрано уже около 4700 документов. Известно, что только военных писем насчитывается около тысячи единиц.
— Более 800 военных фотографий, 600 орденов и медалей — «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга» и ряд других. Это личные предметы, предметы быта военного времени — боевые сумки, гимнастерки, фотоаппараты, — рассказала Болдина.
Она подчеркнула, что сбор ценных документов осуществляется работниками Главархива столицы постоянно. Болдина призвала москвичей к помощи в создании народного архива, цель которого — сохранить память о воевавших предках и их великой победе.
Сообщается, что все реликвии примут участие в культурно-просветительском проекте «Город великих людей». Каждая зона выставки будет интерактивной, а в некоторых из них зритель буквально станет центральной частью композиции. Помимо этого, организаторы готовят для гостей познавательные медиаигры. Об этом сообщает информационный центр Правительства Москвы.
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