Полиция проверит видео после избиения туристов в Крыму
По факту драки между уличными фотографами и туристами рядом с Судакской крепостью региональная полиция начала проверку. Инцидент попал на видео в минувший понедельник и набрал сотни просмотров. Сообщается, что поводом для драки стал отказ туристов платить за фотографию с орлами на фоне местного архитектурного памятника.
Ролик разместил крымский блогер Александр Кирьяков, отметивший, что двух туристов могли избить фотографы, фактически занимающиеся вымогательством денег.
— Это грабеж и разбой. Однозначно и другое — неспособность решить этот вопрос позорит курортное побережье.
По данным «Российской газеты», сотрудники угрозыска начали проверку, но с заявлениями в полицию касательно драки обращений не поступало.
— По предварительной информации, за медицинской помощью с телесными повреждениями, полученными во время конфликта, в медучреждения города граждане не обращались, — уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что личности участников драки устанавливаются.
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