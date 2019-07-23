Конкурс «Отцы и дети»
«Вечерка» проводит конкурс «Отцы и дети». Если ваш ребенок как две капли воды похож на папу, становитесь его участниками! Совместные фотографии отцов и детей и комментарии к ним присылайте на электронную почту vecher@vm.ru. Каждый месяц победители будут получать замечательные подарки. Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте vm.ru.
Читательница Наталья Огнева прислала на конкурс фотографию своих сыновей Матвея и Евсея вместе с папой Алексеем. И небольшой стих о том, как они проводят время, пока мама не видит.
Только выйдешь по делам,
Сразу дома «тарарам».
Все, что мама запрещает
— Папа смело разрешает.
Бегать, прыгать и шуметь,
Танцевать и громко петь…
Мяч в квартире погонять,
Из рогатки пострелять,
Но к приходу нашей мамы
(Чтоб не получилось драмы)
Нужно спрятать все улики
И встречать ее с улыбкой!
Мама хоть и хмурит лоб,
Всегда обнимет и поймет!
Мы хотим поддержать крепкие и дружные московские семьи, в которых не только внешнее сходство, но и лучшие качества характера передаются от отца к сыну.
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