Метеобюро предупредило москвичей об ультраполярном вторжении
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о том, что на предстоящей неделе в столицу придет холодный арктический воздух.
Известно, что в выходные средняя температура будет держаться на уровне 20 градусов. А вот с начала следующей недели столбик термометра упадет до 14–15 градусов.
— В воскресенье в первой половине дня температура еще, может быть, достигнет отметки 20 градусов, а потом начнется адвекция холодного воздуха. Даже не исключено, что это будет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение, которое наблюдается у нас вообще в течение всего года, то есть похолодает градусов на 10. Не исключено, что в Москве днем будет градусов 14–15, и ночи будут довольно холодными, — рассказала специалист.
Позднякова предупредила москвичей о том, что самыми холодными на предстоящей неделе будут первые дни: понедельник и вторник. Тем не менее в связи с тем, что погода ожидается ясная, не исключено что температура воздуха к середине дня достигнет 20 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.
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