Фильм «Офелия»: скучная киноадаптация пьесы Шекспира на феминистский лад

Не проявившая себя значимыми работами в прошлом, но продолжающая снимать именитых актеров, Клэр Маккарти решила выдать очередную экранизацию пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет». Не самую актуальную тематику режиссер пожелала представить зрителю «в новом прочтении», или, говоря проще, снять феминистическое кино. Конечно, такой взгляд на всем известную историю имеет право на существование. Проблема в том, что он считывается как неубедительная попытка втиснуться в свежую струю, неумело выехать на тренде, не создавая с нуля собственный сценарий.

Роли в картине исполнили Дэйзи Ридли, Джордж Маккэй, Наоми Уотс, Клайв Оуэн и Том Фелтон. Несмотря на приличный актерский состав, история вечная выглядела сильно запылившейся. Королева берет Офелию под свое крыло маленькой девочкой, обещая сделать из нее фрейлину. Выросшая в прекрасную девушку, Офелия сохраняет чистоту души. Остальные дамы из свиты смеются над ней из-за ее низкого происхождения, а затем приезжает принц Гамлет и немедленно в нее влюбляется. Вскоре король умирает и его место занимает Клавдий, хитрый стратег. На фоне дворцовых интриг развивается история о чистейшей любви, преданности и верности.

Попытка представить ситуацию глазами Офелии, безусловно, привела к отклонениям от первоисточника. Общая канва соблюдена, но если при чтении ощущение презентуемого времени не вызывало напряжения или отторжения, то кино Маккарти выглядит плохо сыгранным спектаклем. Смещение фокуса с Гамлета на его возлюбленную неизбежно привело к тому, что трагедия об отмщении превратилась в бульварный роман, разворачивающийся в постсредневековых декорациях. Иными словами, «Сумерки» для реконструкторов.

Женским персонажам Маккарти отвела значительно более важное место в картине Фото: Кадр из фильма «Офелия» © «Capella Film»

В результате любое цитирование оригинала, приближение героев к их прототипам воспринимается как насмешка, в лучшем случае — ирония. Сущностные признаки времени не сохранены даже в речи, из-за чего зритель находится в диссонансе, резко прерываемом собственным смехом. Печально, что смех этот вызывает не прописанный юмор, а неуместный переход от банальных диалогов между героями к внезапно высокопарным речам и поступкам. Может, такие вот каламбуры — это отвратительно неестественные реверансы в сторону произведения Шекспира. А может, наоборот, весь этот сценарий — одна большая неумелая попытка местами осовременить написанную много веков назад пьесу.

Разумеется, женским персонажам Маккарти отвела значительно более важное место. Мужских гораздо больше, но все они являются лишь фоном, который создает обстоятельства для Офелии и королевы. В тех патриархальных условиях, на которые они мало могут повлиять, им очень трудно и грустно. В целом кино о том, как тяжела женская ноша, как мужчины глупы, безрассудны, непоследовательны, недальновидны и злы. «Как страшно жить», хочется добавить голосом Ренаты Литвиновой.

Пытаться сбросить с себя оковы патриархата каждая из героинь будет по-своему. Однако — что одна, что вторая — недостаточно убедительно. Все-таки женщина должна оставаться женщиной, эдакой прелестницей, которая даже не подумает никому навредить, защищая себя. Учитывая такую подачу материала, счесть попытку Маккарти снять феминистическое кино тоже можно считать провальной. Красивая картинка заставляет досмотреть ленту до конца, но на этом, к сожалению, плюсы фильма заканчиваются. А вопросы остаются. Для кого все-таки снимали, зачем и почему? Видимо, это такие «Сумерки» для тех, кто любит исторические реконструкции.

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