Гороскоп: какие камни подходят разным знакам зодиака

Овен

Это сильный и целеустремленный знак, он бесстрашен, с активной мужской энергией, потому что ему покровительствует Марс. Мужчине-Овну подойдет красный коралл. Он усилит мужскую энергию и даст силы. Женщине лучше выбрать красную или розовую яшму.

Телец

Самый сильный камень знака — бриллиант, это символ богатства. Поэтому алмаз для Тельца показан везде и всегда. Он усиливает энергию благосостояния. Подойдут также такие камни, как розовый сапфир, горный хрусталь, розовый кварц, фианит.

Близнецы

Близнецы очень коммуникабельный знак, и найти со всеми общий язык им поможет изумруд. Он помогает в переговорах, ведении бизнеса. Также Близнецам подходят такие камни, как жадеит, зеленый аметист, зеленый сапфир.

Рак

Камни, которые подходят Раку, укрепляют его эмоциональное и психическое здоровье, делая человека более спокойным и уравновешенным. Самый сильный камень этого знака — жемчуг. Есть другие камни, подходящие для этого знака, правда, энергетика у них слабее. Это: перламутр, лунный камень, белый агат.

Лев

Рубин — самый сильный камень Льва. Он повышает лидерские качества, наделяет представителей этого знака способностью управлять другими людьми. Можно выделить гранат, янтарь, красный турмалин. Они подходят тем, кто занимает высокие посты.

Дева

Изумруды и зеленые сапфиры как нельзя лучше подойдут Девам. Также этому знаку зодиака подойдут хризопраз, малахит и нефрит. Они наделяют мудростью, сохраняют молодость, помогают общению, а также повышают тонус, способствуют самоорганизации.

Весы

Весам придает силы бриллиант. Также подойдут циркон, белый сапфир, белый опал. Эти камни придают Весам больше шарма, усиливают лидерские качества. Также они дают много энергии и вдохновения.

Скорпион

Скорпионам благоволит красный коралл. Также подходят красный агат, красная яшма, сердолик. Но их лучше надевать представителям мужского пола. Они несут очень активную мужскую энергетику: силу, бесстрашие, воинственность и страсть. Женщина-Скорпион может также изредка надевать украшения с этими камнями, когда ей особенно необходима уверенность в себе.

Стрелец

Стрельцам как нельзя лучше подойдет желтый сапфир. Также с их энергетикой гармонируют желтый топаз, цитрин, желтый турмалин, янтарь. Эти камни наделяют мудростью, умением выстраивать отношения.

Козерог

Самый сильный камень знака — синий сапфир. Козерогам подходят лазурит, танзанит, черный авантюрин, черный оникс, шунгит. Они оберегают от неприятностей, защищают от негатива, помогают в карьере. Камни Козерога помогают в продвижении.

Водолей

Водолеи любят сапфиры, аметисты, танзаниты, афганиты. Эти камни помогут добиться успеха на работе, активизируют креатив. Для творческого Водолея особенно рекомендуется черный или синий авантюрин — он вдохновит и раскроет потенциал.

Рыбы

Желтый или оранжевый сапфиры — самые подходящие для Рыб камни. В числе предпочтений — цитрин, желтый турмалин, желтый топаз, желтый халцедон. Их можно носить всем, потому что они благотворно влияют на человека.

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Виктория, Рыбы, 28 лет, родилась в Москве:

— Я зашла в тупик на моей нынешней работе. Мне хочется найти свой путь, профессию, в которой я смогу реализоваться.

— Вас ждет большая и серьезная карьера. И вам нужно акцентировать внимание на крупных компаниях — там вы можете сделать серьезный рывок вперед. Именно дом профессионализма у вас расширен, поэтому и места работы должны быть с историей. У вас отлично развиты лидерские качества, мощная энергетика влияния на людей. Поэтому вы можете свернуть горы в крупной, укрепившейся, мощной компании, где вы проявите весь свой потенциал. Если вы будете игнорировать эту сферу своей жизни и пойдете работать на какое-то маленькое предприятие, то будет страдать и ваша личная жизнь.

Инна, 40 лет, Скорпион, родилась в Витебске:

— Мне не везет со знакомствами с противоположным полом, а семью создать хочется. Когда будут благоприятные периоды для меня, чтобы встретить мужчину для построения серьезных отношений и последующего создания семьи? Нужно ли мне как-то активно действовать в этом направлении, или мужчина проявит инициативу сам? Очень сильный Марс в вашей карте предполагает, что вы должны активно руководить процессами в своей семейной жизни.

Не стоит думать, что мужчины будут ярко проявлять интерес к вашей личности. Даже если такое произойдет, вы просто можете не заметить потенциального партнера. Вы сами являетесь человеком, который управляет своими желаниями. Сейчас вы можете выбирать партнера.

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