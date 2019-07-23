Метеорологи объявили прошедший понедельник самым теплым днем июля
Прошедший понедельник стал самым теплым днем июля в этом году. Известно, что температура в этот день достигла 26,1 градуса тепла. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
— В июле у нас не было ни одного дня с температурой 30 градусов, поэтому мы радуемся каждому теплому дню. Вчера на станции ВДНХ температура повышалась до 26,1 градуса, и по факту этот день оказался самым теплым в этом месяце, потому что до этого самым теплым днем было 1 июля с температурой максимальной 25,9 градуса, — рассказала специалист.
Также Позднякова подчеркнула, что самым теплым днем в этом году к настоящему моменту является 9 июня. Тогда столбик термометра в Москве поднялся до 31,2 градуса.
Сообщается, что июль 2019 года примерно на один–полтора градуса холоднее средней климатической нормы. Об этом пишет РИА Новости.
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