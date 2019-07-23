Если поздно кричать «Ау!»: что надо знать, отправляясь в лес

Для начала необходимо правильно собраться в лес.

— Обязательно сообщите близким или друзьям, куда вы пошли — причем важно рассказать как можно больше деталей — район, название пригородной станции, — сказал Гельский. — Также важно обозначить и примерное время возвращения.

Он подчеркнул, что одним из немаловажных факторов являются средства технического прогресса. Отправляясь в лес, полностью зарядите телефон, возьмите внешний аккумулятор со всеми необходимыми проводами.

— Не лишним будет, если скачаете на свой смартфон карты, навигаторы, а также приложения, с помощью которых друзья или родственники смогут в режиме реального времени отслеживать ваше местоположение, — подчеркнул офицер запаса спецназа военной разведки.

— Если умеете пользоваться компасом, то непременно берите его с собой. Обязательно возьмите запас воды, продуктов.

Организуйте поиск

Правильно и вовремя организованные поиски — это залог успеха. Если вы получили сообщение о том, что ваш родственник или друг заблудились, или вы поняли, что они не вернулись во время, начинайте действовать.

— Сначала нужно восстановить события — зафиксировать время, когда человек ушел и когда вы поняли, что он потерялся.

— Сообщите в полицию и волонтерам, которые занимаются поисками пропавших — они объяснят вам, что нужно делать дальше.

— Предоставьте свежие фотографии потерявшегося. Детально опишите внешность человека, одежду, в которой он ушел, расскажите об особых приметах — шрамах, родинках, татуировках.

Если начинаете поиски самостоятельно, привлеките как можно больше людей. Собираясь на поиски, хорошо подготовьтесь, чтобы не пришлось потом искать вас. У членов отряда должны быть фонари, компасы, средства связи, сирены или другие источники звука.

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Остаемся ночевать

Остановитесь

Перестаньте паниковать. Постарайтесь сориентироваться на местности, определить, где можно найти воду и огонь, организовать ночлег.

Прислушайтесь

Внимательно прислушайтесь: шум трактора слышно за 3–4 км, лай собаки — за 2–3 км, поезд — 10 км. Идите на звук.

Устройтесь на ночь

Не стоит выбираться из леса ночью, можно получить травму. Если темнеет, займитесь обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма от вывернутого с корнем дерева. Из веток сделайте убежище вроде шалаша.

Утеплитесь

Под одежду можно засунуть газетный лист или листья с деревьев — это уменьшит теплоотдачу вдвое. По возможности разведите огонь.

Подайте сигнал

Перед ночлегом повесьте на кусты кепку, платок или что-то еще, обломайте ветки, чтобы привлечь внимание. Если есть яркий пакет, повесьте его на дерево.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Федор Польшин, глава пресс-службы года управления МЧС Московской области:

— В лесах Подмосковья продолжают теряться люди. Уже поступило 348 заявок, 57 — о пропавших в лесу детях. Это на 38% меньше, чем в прошлом году. Самостоятельно нашлись 36 человек. Пожарно-спасательными и добровольческими формированиями было выведено 306 человек, из них 55 детей. С помощью авиации удалось обнаружить четырех человек. К сожалению, один человек погиб.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

Четырехлетнюю якутянку Карину Чикитову, потерявшуюся в тайге, нашли на 12-е сутки. Все это время малышка питалась ягодами и прошла немало километров, но осталась в сознании. В аэропорту Якутска установлен в честь нее мемориал.

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