Мостовую башню на Измайловском острове начнут реставрировать с 1 августа
С 1 августа текущего года стартуют работы по реставрации Мостовой башни, расположенной на Измайловском острове в столице. Последний раз комплексные работы в здании проводились в 1980-х годах, сообщили в пресс-службе Московского государственного объединенного музея-заповедника.
Кирпичное строение, возведенное в 1671–1679 годах, является ярким образцом московского зодчества последней трети XVII века. Башня являлась частью моста через Измайловский пруд, по которому на остров въезжали со стороны нынешнего шоссе Энтузиастов.
За годы существования Мостовая башня использовалась под разные нужды. В ней в разное время располагались военная богадельня, жилые помещения, кооператив со складом и лаборатория слюдяной изоляции Всесоюзного электротехнического института.
Читайте также: Специалисты начали реставрацию фасадов церкви старинной усадьбы