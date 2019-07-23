Путин поручил правительству сократить использование тетрадей в школах
• 15:26 • 23 июля 2019
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Владимир Путин поручил проанализировать готовность детей к новому учебном году
Фото: Официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября рассмотреть вопрос о сокращении использования рабочих тетрадей в образовательном процессе. Документ опубликован на сайте Кремля
Данные меры могут произойти в связи с внедрением в школах современных цифровых технологий в рамках национального проекта «Образование».
Владимир Путин поручил проанализировать готовность детей к новому учебном году. К 1 сентября проверят доступность основных общеобразовательным программ. При необходимости будет оказана социальная помощь семьям, чьи дети не до конца обеспечены необходимыми материалами.
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