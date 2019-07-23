Москвичам предложили выбрать самые красивые новые станции метро
Участники проекта «Активный гражданин» проголосуют, чтобы определить самые красивые станции столичного метрополитена, открытые в 2018–2019 годах.
Метро Москвы ежедневно пользуются более 8,5 миллиона человек. За последние годы оно стало доступно жителям районов Тропарево-Никулино, Орехово-Борисово, Братеево, Выхино-Жулебино, Новокосино, а также горожанам, проживающим в ТиНАО.
Новое голосование будет включать в себя три вопроса. В результате будет сформирован список самых красивых новых станций по версии «Активного гражданина», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Прошлый год стал рекордным по количеству открытых линий и станций метро. За это время были введены в эксплуатацию 33 километра новых линий. Начали функционировать 17 новый станций и два депо, в том числе первый участок Большой кольцевой линии.
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