«Вечерняя Москва» приняла участие в создании нового тематического поезда метро

В свой первый маршрут брендированный состав #Москвапромышленная отправился в понедельник вечером, 15 июля, из электродепо «Красная Пресня».

Новый метропоезд можно было бы назвать туристическим с той лишь разницей, что он не доставляет пассажиров на экскурсии по самым знаменитым и интересным московским фабрикам и заводам, а знакомит с увлекательной историей и вдохновляющими достижениями столичных предприятий прямо «на борту».

Пять сдвоенных секций метропоезда украшены графическими индустриальными сюжетами, архивными и современными фото. На стикерах в вагонах можно прочесть захватывающие факты об истории моспрома.

Замначальника метрополитена Юлия Темникова и заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Владимир Ефимов Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Например, что создатель легендарного аромата «Шанель № 5» Эрнест Бо до революции работал главным парфюмером московской фабрики. Или что именно в Москве — столице мирового балета — расположено производство самых известных пуантов, и на изготовление вручную одной пары уходит до 60 элементов и 100 технологических операций.

На то, чтобы составить уникальную панораму столичной промышленности, ушло несколько месяцев кропотливой работы, в которой приняли участие десятки предприятий Москвы, свой вклад внесли и сотрудники «Вечерки».

— За полгода более трех миллионов пассажиров смогут прокатиться на брендированном поезде и узнать, например, что за одну минуту, пока поезд едет от «Павелецкой» до «Добрынинской», городская фабрика успевает выпустить 800 плиток шоколада, — отметила замначальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров выразил уверенность, что москвичам и гостям столицы не придется скучать в пути, ведь они смогут узнать об истории и достижениях города, промышленности, где 650 крупных и средних предприятий производят буквально все виды товаров — от продуктов до космических аппаратов.

КСТАТИ

Сегодня в сфере промышленного и научно-технического производства трудится каждый пятый москвич. Город выпускает до 15 процентов всех товаров обрабатывающих отраслей в РФ.

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