Депутат назвал условия возобновления чартерных рейсов на курорты Египта
Египетские власти должны обеспечить стопроцентную безопасность не только в аэропортах, но и в курортных зонах. Только в этом случае может быть принято решение о возобновлении чартерных рейсов в Египет. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия рассчитывает на возобновление чартерных рейсов в Египет в ближайшее время.
Прямое авиационное сообщение между Россией и Египтом было полностью прекращено осенью 2015 года после катастрофы самолета авиакомпании «Когалымавиа». В результате авиакатастрофы погибли 224 человека. Инцидент был признан терактом, передает «Царьград».
В начале прошлого года для россиян стали доступны авиарейсы без пересадок в Каир.
Дмитрий Свищев в комментарии ФАН отмечает, что перед возобновлением частных рейсов компетентные органы из России должны провести тщательные проверки в египетских аэропортах. Депутат подчеркивает, что угрозы безопасности туристов на Ближнем Востоке никуда не делились, так как продолжаются военные действия в Сирии, на Синайском полуострове — неспокойная обстановка.
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