Как ощутить пользу морского курорта, не выезжая из столицы.

Отправляясь на курорт, мы надеемся не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Увы, не каждый летом увидит море. Можно ли получить такую пользу в городе? «Вечерка» подробно разбиралась со специалистом.

«Воспроизвести» полезное воздействие морского климата на организм возможно, объяснила врач-курортолог Государственного научно— исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Людмила Брянцева. Этому помогут диета приморских регионов, косметические и оздоровительные процедуры.

Соляная пещера

Один сеанс спелеотерапии по эффекту приравнивается к четырехдневному пребыванию на морском побережье.

— Вы заходите в соляную комнату с музыкой и приглушенным светом, — рассказала Брянцева.

— Включается галогенератор, который подает сухой аэрозоль — микроскопические солевые частицы, распыленные в воздухе.

Вдыхание солевых частиц, как на морском берегу, так и в соляной пещере, помогает снизить воспалительные и инфекционные процессы в дыхательных путях, стимулирует местный иммунитет, повышает устойчивость организма к внешним патогенным факторам.

Морепродукты

Дары моря — это то, за что многие из нас любят отпуск на побережье.

— Конечно, крабы, креветки, морские гребешки и осьминоги в наших широтах не столь привлекательны по цене, но, чтобы разнообразить рацион и укрепить здоровье, достаточно их есть хотя бы раз в неделю, — отметила врач-курортолог.

— Благодаря низкому содержанию жиров дары моря считаются диетическим продуктом (60–120 калорий на 100 граммов), к тому же это легкоусвояемый белок.

Загар

Для хорошего загара при минимуме городского солнца нужно включить в рацион морковь, оливковое масло, яичный желток и рыбу. При загаре в солярии или в парке не забывайте о дополнительном увлажнении кожи.

СПА на дому

Дома можно устроить грязевые обертывания. А также глиняные маски с морскими минералами, ванну с морской солью, пилинг и чистку лица скрабами с морскими минералами. Если войти во вкус, можно организовать и альготерапию, обертывание водорослями. По словам специалиста, популярный на курортах массаж горячими камнями можно недорого сделать во многих салонах красоты.

Где поплавать

Соленая морская вода имеет большую плотность, чем пресная. И, хоть бассейн не сравнить с настоящими концентрированными волнами морей, это хороший гидромассаж, повышающий тонус мышц, эластичность кожи и усиливающий кровоток. Поплавать в соленой воде можно и в Москве.

Самые известные бассейны

Атлант (бывший бассейн «Коралл»), «Волгоградский проспект»

Дельфиненок в санатории «Светлана», «Бабушкинская»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Бессмертный, иммунолог, педиатр, ведущий телеканала «Доктор»:

— Чтобы повысить иммунитет, нужно больше гулять, сбалансированно питаться — больше свежих овощей и фруктов, орехов, рыбы, меньше сахара и тяжелых сортов мяса. Избегать стресса, так как он тоже влияет на иммунитет. И принимать витамин Д, как рекомендует Союз педиатров России — в среднем 1 тысячу единиц в сутки постоянно.

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