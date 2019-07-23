Оксана Федорова организовала конкурс комиксов для детей
Телеведущая, актриса, победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова предложила детям поучаствовать в творческом конкурсе детских комиксов «#ЛетоТвоихПобед». Состязание организует Музей Победы и благотворительный фонд «Спешите делать добро!» вместе с «Почтой России».
Сообщается, что Федорова стала главой жюри конкурса.
Юным художникам нужно будет представить комикс, в котором они опишут свои самые важные достижения — спортивные, творческие, научные. Более того, приветствуются запечатленные в рисунках истории о том, как дети развивали в себе силу воли, перебарывали страхи, исполняли мечты.
На официальном сайте Музея Победы опубликован перечень критериев оценки рисунков. Среди них — соответствие тематике, художественная ценность и выразительность произведения, проработанность сюжета комикса.
— Лучшие из лучших будут награждены в Музее Победы на Поклонной горе. Участвуйте и побеждайте! — сказала Оксана Федорова в сообщении.
Попробовать свои силы в конкурсе смогут дети в возрасте от 7 до 14 лет. Им необходимо заполнить заявку на участие и прислать работы до 5 августа. Трое победителей будут объявлены 16 августа. Их работы будут размещены на открытках, которые впоследствии выпустит «Почта России».
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