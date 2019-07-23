Мелкие неприятности: как москвичам пережить нашествие насекомых

Мошкара проникает в квартиры даже через москитные сетки. Мелкие насекомые не жалят и не кусают, зато вызывают огромное раздражение, особенно когда очередной лазутчик попадает в глаз или оккупирует забытую на кухне еду.

— В районе пересечения улицы Дмитрия Ульянова и Ленинского проспекта какое-то нашествие мелких насекомых, что-то похожее на тлю, — жалуется в соцсетях москвичка Аделия Хмелевская. — Окна открывать невозможно, они летят в квартиру, пролезают чуть ли не толпами через сетки. На улице невозможно пройти в некоторых местах под деревьями — ими все забито, идешь, а они в лицо врезаются.

Версии о росте популяции насекомых разные. Многие люди связывают это явление с резким уменьшением количества птиц в городе. Ситуацию с нашествием насекомых «Вечерке» прокомментировал энтомолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН Анатолий Захаров.

— На самом деле ничего удивительного в этом нет, — говорит ученый. — Погода для развития мошкары сейчас самая подходящая: относительно высокая температура, влажность. Все это способствует размножению различных мелких насекомых, особенно это заметно вблизи водоемов, застойных луж. Бояться и переживать не нужно — это не смертельно и не страшно, будет лишняя пища для птиц. К тому же в продаже существует множество средств против гнуса.

Что касается сокращения популяции птиц, то это лишь одна из причин, но не основная.

— Это действительно так, клевать насекомых некому. На мой взгляд, уменьшение популяции птиц связано с тем, что появилось огромное количество некачественных продуктов, химикатов в пищевых отходах.

Некоторые горожане считают, что птиц стало меньше из-за меняющейся городской среды. Уборка листвы ведет к тому, что становится меньше насекомых, там размножающихся, — исчезает кормовая база, город становится все более шумным, более живым — пернатым некомфортно.

С этим согласился орнитолог, кандидат биологических наук Владимир Романов.

— Зеленые зоны в нашем городе раньше были более дикими. Теперь везде скашивают траву, что тормозит размножение насекомых, насыпают дорожки. Деревья вырубают, стригут, высаживают в центре скопления людей. Благоприятные условия снижаются, исчезают удобные места для гнездования. Так что даже когда идет оборудование зон отдыха, всегда нужно оставлять место для жизни птиц.

В то же время между тучами мошкары и уменьшением числа птиц на самом деле не так уж и много связи.

— Я считаю, что это немного разные истории, активное размножение мелких насекомых обусловлено прежде всего погодными условиями. К тому же мошкара взлетает не очень высоко и находится в нижних слоях, где листва, кустарники, влажность, птицы не особо могут на это повлиять.

Как отпугнуть мошку

Простейшее и самое дешевое средство защиты — спреи и мази. Среди новейших разработок — отпугиватели, которые работают на специальных картриджах, браслеты и защитные костюмы для походов в лес. В доме на подоконниках и полках разложите тканевые мешочки с полынью, базиликом, кориандром. Также помогут кусочки ткани, пропитанные маслами — кедровым или мятным.

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