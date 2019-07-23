Схема движения изменится на нескольких улицах столицы

На некоторых улицах столицы изменится схема проезда. Движение будет полностью или частично ограничено.
По информации контакт-центра «Московский транспорт», 28 июля с 8 до 13 часов будет перекрыто движение по улице Конструктора Лукина, 684-му проезду, проезду № 4803, проспекту Генерала Алексеева и Алабушевской улице в связи с проведением XXIII Зеленоградского полумарафона.
С 23 июля по 10 августа действует ограничение в Пожарском переулке от дома 10/1 по Курсовому переулку до дома 5а по Пожарскому переулку. Число полос сохранится за счет ликвидации парковочного пространства.
По причине реконструкции Дмитровского шоссе с 22 июля по 20 августа круглосуточно действует ограничение на двух участках магистрали: в направлении МКАД от деревни Грибки, дом 41, до села Виноградово, дом 35, а также в обратном направлении.
Движение по участку улицы Генерала Тюленева от дома 1 до дома 7, корпус 1, ограничено с поэтапным занятием одной полосы в связи с ремонтом канализации.
По одной полосе в каждом направлении будет действовать на участке Березовой аллеи в районе дома 17а с 22 июля по 20 декабря по причине проведения инженерных работ в Северо-Восточном округе.
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