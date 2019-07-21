Движение на улице Народного Ополчения ограничат
• 04:54 • 21 июля 2019
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Из-за работ по реконструкции газопровода ограничения введут с 25 июля по 29 августа и с 11 сентября по 30 октября
Фото: Сайт mos.ru
Информационный центр транспортного комплекса Москвы предупреждает участников дорожного движения о предстоящем введении ограничений на улице Народного Ополчения.
Из-за работ по реконструкции газопровода ограничения введут с 25 июля по 29 августа и с 11 сентября по 30 октября на дублере улицы от дома 50 до дома 54.
Помимо этого ограничения введут на улице Берзарина в те же сроки, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в связи с работами по реконструкции Филевской линии метро с 20 до 22 июля движение транспорта на западе Москвы будет ограничено.
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