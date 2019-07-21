Движение на участке набережной Тараса Шевченко ограничат до конца июля
Информационный центр транспортного комплекса Москвы предупреждает участников дорожного движения о предстоящем введении ограничений на набережной Тараса Шевченко.
Из-за работ на инженерных сетях с 24 до 30 июля в районе дома 14а , строение 52 ограничат движение на одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет ликвидации парковочного пространства, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в связи с работами по реконструкции Филевской линии метро с 20 до 22 июля движение транспорта на западе Москвы будет ограничено. В районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.
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