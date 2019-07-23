Священник рассказал, что нужно просить у святой княгини Ольги

День памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги будет отмечаться 24 июля. Настоятель московского храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин рассказал «Вечерней Москве» об этой легендарной правительнице и том, как православному следует молиться святой Ольге.

— В этом году особая дата — 1050-летие со дня преставления Ольги, то есть перехода ее из земного мира в Царство Божие. Поэтому будут совершаться особо торжественные богослужения. Святая княгиня Ольга — это бабушка российского христианства. И если князь Владимир — отец христианства на Руси и ее креститель, которого будут поминать через несколько дней — 28 июля по новому стилю, то Ольга — одна из первых христианок во власти, — сказал Всеволод Чаплин.

По его словам, именно она посеяла семена христианства в душу своего внука Владимира.

— Неправильно думать, что народ не знал христианства до Крещения страны в 988 году. Эта святая — образец мудрости, когда многие государственные дела творились через братоубийство и крайнюю жестокость. И в духе рассудительности она старалась воспитать свое потомство, которое было тогда правящим родом на Руси. «Управляла княгиня Ольга подвластными ей областями русской земли не как женщина, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов, — читаем мы в ее Житие. — И была она для последних страшна, а своими же людьми любима, как правительница милостивая и благочестивая», — рассказал протоиерей.

Княгиня Ольга воплощала в себе образ строгой, но милосердной власти, отмечает Всеволод Чаплин. Он советует найти в интернете текст ее Жития и прочесть — благо, он не слишком большой. В этот день хорошо будет сходить на службу, литургию, а именинницы должны стремиться причаститься телом и кровью Христовыми.

— Святой Ольге нужно молиться о том, чтобы мудро вершились дела в нашем государстве, чтобы не было конфликтов между народом и элитами, а страной управляли лучшие люди, имеющие нравственное измерение в жизни. И, конечно, в этот день мы поздравляем многочисленных именинниц. Имя Ольга не относится к числу древних христианских имен, куда входят еврейские, латинские и греческие — такие имена доминируют в нашей культуре. А имя Ольга связано со славянским народом и нашими предками. Таких имен в ходу сейчас немного. Именно из-за отсутствия связи с именами христианского мира первого тысячелетия Ольга при крещении приняла имя Елена. Но запомнилась она именно как Ольга. В нашей стране много женщин с таким именем и их мы тоже поздравляем с Днем ангела, — заявил священник.

Отметим, что в Москве есть два храма, посвященных княгине Ольге. Один — в Останкино, по адресу улица Новомосковская, дом 4, а другой — в Солнцево, на Родниковой улице между домами 12 и 14.

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