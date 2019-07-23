Россиянам рассказали, как увеличить шансы на получение ипотеки
• 17:23 • 23 июля 2019
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Положительная кредитная история повышает шансы на оформление ипотеки
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Шансы человека на получение ипотечного кредита увеличиваются, если у него уже есть положительный опыт оформления и погашения других кредитов в том же банке. Об этом рассказал заместитель правления Сбербанка Олег Ганеев.
По его словам, ипотека является «вершиной всех кредитных продуктов». Положительная кредитная история повышает шансы клиента на последующий продукт, сообщает РИА Новости.
В то же время отсутствие трудоустройства и серьезная кредитная нагрузка снижают шансы на получение ипотеки. Оценить шансы на ее получение можно, обратившись в одно из кредитных бюро.
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