Назван средний срок погашения ипотеки в России
• 09:54 • 23 июля 2019
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Граждане РФ редко берут ипотеку на максимально допустимый срок (30 лет)
Фото: Ольга Чернякова, Виктор Хабаров, "Вечерняя Москва"
Средний срок «жизни» ипотечного кредита колеблется в пределах шести–семи лет. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.
Он также отметил, что россияне редко берут ипотеку на максимально допустимый срок (30 лет). В среднем действующие договоры в ипотечном портфеле рассчитаны на 15–16 лет. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что Владимир Путин сообщил о снижении ставок по ипотеке в 2019 году.
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