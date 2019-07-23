Политолог рассказал, чего ждать британцам от нового премьер-министра
Британский политолог Маркус Пападопулос рассказал, чего стоит ждать британцам от нового премьера Бориса Джонсона.
Борис Джонсон занял пост премьер-министра Великобритании после ухода Терезы Мэй 23 июля. Его основным соперником на пост был министр иностранных дел Джереми Хант.
Борис Джонсон не раз отмечал, что намерен завершить выход Британии из ЕС, сообщает Nation News.
Маркус Пападопулос отмечает, что британцам не стоит ждать глобальных изменений.
— Борис же абсолютно проамериканский, антироссийский, антииранский, антисирийский, антивенесуэльский… не изменится ничего, — отметил он в комментарии телеканалу «360».
При этом политолог уточнил, что многие британцы любят Джонсона. Они находят его веселым и комичным. По мнению эксперта, британцам следует более критично относиться к фигуре Джонсона.
Политолог также отметил, что россиянам не стоит надеяться на улучшение отношений с Британией. Если страна выйдет из ЕС, она сможет вводить собственные санкционые ограничения в отношении РФ.
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