Алексей Пушков спрогнозировал скорый выход Великобритании из ЕС
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предрек выход Великобритании из Евросоюза.
Новым премьером Британии станет Б.Джонсон. Это почти наверняка означает скорый выход страны из ЕС. При Джонсоне расставание с ЕС неизбежно. Вместе с тем усилится внутренняя нестабильность в Британии, где около 50% - против Брекзита. Во внешней политике курс страны изменится мало.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 июля 2019 г.
По его мнению, это произойдет из-за того, что премьер-министром страны станет Борис Джонсон.
— Это почти наверняка означает скорый выход страны из ЕС, — написал Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Он добавил, что в Великобритании усилится внутренняя нестабильность, так как около 50 процентов выступают против Брексита. Изменения во внешней политике маловероятны.
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