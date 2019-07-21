Пушков прокомментировал попытки Британии обвинить РФ в аресте танкера
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию британской газеты Sunday Mirror о возможной причастности к задержанию Ираном танкером Stena Impero, назвал СМИ страны «спецами по фейк ньюс». Он написал об этом на своей официальной странице в сети Twitter.
— Теперь пытаются обвинить Россию в участии в аресте британского танкера Ираном. Спецы по «фейк ньюс» никогда не уходят в отпуск, — заявил сенатор.
В Лондоне долго утверждали, что Россия совершила «акт агрессии», задержав украинские суда в Керченском проливе, хотя это была провокация Порошенко. Теперь пытаются обвинить Россию в участии в аресте британского танкера Ираном. Спецы по «фейк ньюс» никогда не уходят в отпуск.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 июля 2019 г.
При этом Алексей Пушков напомнил, как ранее в Лондоне долго говорили об «акте агрессии» со стороны РФ при задержании украинских судов в Керченском проливе.
Напомним, британский танкер был захвачен иранскими властями 19 июля в Ормузском проливе. На борту находятся 23 человека. В настоящее время сведений о пострадавших нет.
Читайте также: Пушков посоветовал Зурабишвили воспринять всерьез отмену авиасообщения с Россией