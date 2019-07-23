Планету, способную поддерживать белковую жизнь, обнаружили четыре года назад

Четыре года назад, в этот самый день, космический телескоп «Кеплер» обнаружил на стыке созвездий Лебедя и Лиры несколько так называемых экзопланет, одна из которых, по мнению ученых, способна поддерживать на себе белковую жизнь.

Согласно выкладкам ученых мужей, сделанным на основе данных от «Кеплера», Кеплер 452b (такое имя получила возможная Земля-2. — «МВ») вполне может служить новым домом для человечества в будущем. Такой вывод был сделан из-за того, что, во-первых, звезда, вокруг которой вращается экзопланета, принадлежит к классу G2. Это означает, что по своим базовым параметрам она очень близко напоминает наше родное Солнце.

А во-вторых, орбита Кеплера 452b проходит на благоприятном расстоянии от звезды, что в теории может означать наличие на поверхности жидкой воды, которая не испаряется от слишком близкого контакта с местным светилом или не замерзает вследствие чрезмерной удаленности. Торопиться с отправкой экспедиций или колонистов на «Землю-2», впрочем, пока явно не стоит, считают ученые.

— После конференции НАСА в июле 2015 года множество СМИ написали, что на этой планете есть жидкая вода или обязательно должна быть. На самом деле мы этого не знаем, — говорит младший научный сотрудник отдела нестационарных звезд и звездной спектроскопии Института астрономии РАН Дмитрий Ионов. — В нашей системе Марс тоже находится в зоне обитаемости, и на нем жидкая вода была, но сейчас это холодный безжизненный мир.

Поэтому, чтобы размышлять, есть ли на Кеплере 452b жизнь, мы должны узнать, какая у Кеплера 452b атмосфера. Если атмосфера планеты, например, содержит слишком много парниковых газов, то она может разогреваться до температур, при которых вся вода испаряется. С учетом того, что планета Кеплер 452b более массивна, чем Земля, этот вариант возможен, — заключил он.

СПРАВКА

Космический орбитальный телескоп «Кеплер» был оснащен сверхчувствительным фотометром, который создавался специально для поиска экзопланет. Он назван в честь немецкого математика и астронома.

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