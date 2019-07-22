Индия совершила запуск межпланетной станции к Луне
Межпланетная индийская станция «Чандраян-2» с луноходом на борту была успешно запущена к Луне. Старт состоялся 22 июля. Станцию отправили с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
До этого «Чандраян-2» уже пытались запустить 15 июля. Однако в указанный день отправление станции отменили за 56 минут до запланированного времени. Это решение объяснили техническими неполадками.
Как передает РИА Новости, межпланетная станция, судя по планам, должна совершить посадку на Луне 6 сентября в районе неисследованного Южного полюса планеты.
Если данная задача будет успешно выполнена, Индия станет четвертой страной после России, Китая и США, которая успешно отправила космический аппарат на Луну.
Читайте также: Самый мощный российский спутник начал работу на орбите