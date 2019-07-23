Нам показали пример настоящего патриотизма...

Что хотела сказать россиянка несерьезным пледом в горошек?

Российская легкоатлетка Аксана Гатауллина стала чемпионкой на юниорском первенстве Европы по легкой атлетике в Швеции. По традиции девушка сделала круг почета по арене, однако из-за нейтрального статуса ей нельзя было использовать любую российскую атрибутику, поэтому 19-летняя спортсменка нашла оригинальное решение.

Девушка взяла розовый плед в белый горошек и пробежалась с ним. Общественность тут же разделилась на два лагеря. Одни обвинили спортсменку в несерьезности, мол, как можно было заменить национальный флаг пледом, другие — похвалили за находчивость. «Суперкреатив!», «Русские всегда побеждают дважды!», «Как спортсменка унижает организацию, которая запретила флаг России. Теперь будут запрещать бегать по стадиону?», «Вот она, смекалка русских, всегда найдут выход. Наш народ непобедим!» — писали в комментариях к ролику.

— Соперницы посмеялись, люди на трибунах тоже. Фотографы меня снимали, но показалось, что им было как-то неудобно. Мне, если честно, тоже. Но я решила подурачиться, — сообщила девушка. Еще раз. Просто подурачиться.

Много лет подряд наших спортсменов всех мастей гоняют за допинги, оравой набрасываются в блогах и СМИ, хамят на личных страницах. Россияне, представляющие страну на соревнованиях разного уровня, прекрасно понимают, что лишний раз давать повод себя укусить не стоит. Эмоциональное давление, которое так любят боксеры, многим претит. Отсюда выхолощенные соцсети и практически полное отсутствие общения с поклонниками и журналистами. Через год после первой крупной победы такой спортсмен попадает в жесткие рамки — рекламные или идеологические, неважно. Важно, что он себе не принадлежит и контролирует себя на всех уровнях.

Плед несерьезной расцветки стал символом разрушения стереотипов Фото: Скриншот с видео (https://www.youtube.com/watch?v=1Wg63COFTdo)

Это даже хуже того псевдостеснения, которое демонстрируют комментаторы. Хуже всего, когда спортсмены стесняются триколора, боятся, что он может поставить крест на карьере.

Легкоатлетка Аксана Гатауллина своим жестом показала много больше, чем флаг России. Она показала свободу и легкость. Плед несерьезной расцветки стал символом разрушения стереотипов. Все знают, что Гатауллина — россиянка. Все знают, что ее воспитывает и тренирует отец Родион Гатауллин, серебряный призер Олимпиады-1988 в прыжках с шестом. Наверняка он переживал похожее давление 30 лет назад, но выстоял и не растерял жизнелюбие, так и дочь воспитал. Это и есть патриотизм.

Не бойтесь дурачиться, опасайтесь звериной серьезности: «Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица».

Российский флаг — мощный символ. И если его запрещают, что же, мы придумаем, как прорасти травой и сквозь этот асфальт.

И, да, отдельно стоит добавить, что другая точка зрения имеет право на существование. Моралистами, которые осуждают нашу атлетку, полны соцсети. Диванные патриоты, в жизни палец о палец не ударившие, представили эту позицию во всей ее полноте.

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