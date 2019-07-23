Неизвестные украли две скульптуры из столичной галереи
• 18:17 • 23 июля 2019
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Сумма нанесенного ущерба устанавливается
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Из художественной галереи, расположенной на Большой Академической улице, были похищены две скульптуры. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по столице.
Неизвестный грабитель украл из галереи две скульптуры, изображающие женщин. Они стояли у входа в учреждение.
— 22 июля в полицию поступило сообщение, что в период с 20 июня до 19 июля неизвестные похитили из галереи две статуи с изображением женщин, — указано в сообщении ведомства.
На данный момент проводится проверка по факту произошедшего. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
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